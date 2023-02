[COLUNA ESPLANADA] Perda de tempo com questões interna atrapalha investigações da PF

[COLUNA ESPLANADA] A Polícia Federal perde um tempo resolvendo questões internas – há disputa velada para afastar a ala bolsonarista dos comandos de departamentos. Ao passo que leva um drible de dois foragidos, que dão canseira aos investigadores e à Inteligência da corporação. Até esta semana os policiais não sabem o paradeiro dos blogueiros bolsonaristas Wellington Macedo – agora com alcunha de terrorista – e Allan dos Santos. A suspeita é de que o primeiro, acusado de implantar uma bomba num caminhão em Brasília, fugiu por terra para um país de fronteira. O outro segue nos Estados Unidos, sem endereço conhecido para ter uma visita dos agentes federais brasileiros em parceria com o FBI.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2023 - Nº 3553

Canseira na PF

A Polícia Federal perde um tempo resolvendo questões internas – há disputa velada para afastar a ala bolsonarista dos comandos de departamentos. Ao passo que leva um drible de dois foragidos, que dão canseira aos investigadores e à Inteligência da corporação. Até esta semana os policiais não sabem o paradeiro dos blogueiros bolsonaristas Wellington Macedo – agora com alcunha de terrorista – e Allan dos Santos. A suspeita é de que o primeiro, acusado de implantar uma bomba num caminhão em Brasília, fugiu por terra para um país de fronteira. O outro segue nos Estados Unidos, sem endereço conhecido para ter uma visita dos agentes federais brasileiros em parceria com o FBI.









Mistério do exame

Desde o início de 2020, existem dois exames para detecção de Covid-19 no Hospital das Forças Armadas na lista dos sigilos do Governo de Bolsonaro. Seriam do então presidente e da sua esposa, realizados após o retorno dos Estados Unidos, quando toda a comitiva voltou contaminada. Até o comandante do avião pegou Covid, uma penca de ministros e menos o casal... Acreditam? À época, registramos que Bolsonaro, visivelmente abatido, teria se contaminado. Ele negou, mas nunca mostrou o exame.

Cadê a transparência?

Levantamento da Coluna junto à CGU aponta os órgãos com mais omissões (que deixaram de responder) demandas via Lei de Acesso à Informação em 2022: foram a Companhia das Docas da Bahia (9 registros), Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (6); e Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (4).

Quali dos 100

O Palácio do Planalto vai atrás de uma empresa de renome no mercado para contratar (via licitação ou convite) visando realizar pesquisas qualitativas e quantitativas do Governo. Ministros querem isso para a famosa ação dos 100 dias de Governo. E quanto custará isso, não importa, há verba para tal. A primeira deve sair até fim de março, mesmo que seja uma cortesia de alguma agência.

Fardas pretas

Há algo de estranho ocorrendo na Polícia Militar de Goiás. Tudo indica que foi uma limpa na ficha da corporação por desvios éticos. O Governo afastou recentemente 16 “fardas pretas” – da tropa de elite, similar ao BOPE do Rio. Perderam status, equipamentos de ponta e voltaram a vestir a farda marrom de policial de ronda de rua.

Genérico$ do Uber

O setor de aplicativos de transporte locais, semelhantes ao Uber, cresceu 38% em 2022. Segundo levantamento da startup Gaudium, nas regiões descentralizadas estes apps criados por startups movimentaram mais de R$ 900 milhões em 2022. A pesquisa aponta também que o método de pagamento mais usado por passageiros foi o dinheiro, responsável por 69,9% das operações, seguido pelo débito, com 18,7%.

ESPLANADEIRA

# GrowT, startup da área de construção civil, projeta faturamento acima de R$ 100 milhões. # Fujitsu General do Brasil conta com equipamentos que economizam até 40% na energia elétrica. # Editora Mundo Cristão lança "Viva a ressurreição", de Eugene H. Peterson. # Ipsos aponta que 5 em cada 10 brasileiros acreditam no Governo Lula. # Cimed doa remédios para a Prefeitura de São Sebastião. # Minsait Payments e peiGo lançam 1° cartão 100% virtual no Equador.

Colaboraram Carolina Freitas, Danielle Souza e Izânio Façanha (charge)