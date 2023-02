Styvenson mostra goteiras na UTI do HRTM e pergunta: "cadê os R$ 12 milhões?"

Styvenson Valentin mostra vídeos de goteiras na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tarcísio Maia e denuncia que enviou mais de R$ 12 milhões, ainda em 2020, para reformar e comprar equipamentos, e até hoje a governadora Fátima Bezerra não investiu os recursos da emenda de bancada destinada por ele. Dentro do HRTM, a situaçaõ é caótica, nas enfermeiras, repousos e também UTIs.

O senador Styvenson Valentin divulga vídeo denunciando goteiras dentro da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tarcisio Maia, durante a chuva desta quarta-feira, 22.

"Há muito tempo que o RN está na UTI, a propaganda eleitoral da governadora tentou mascarar a situação, mas a verdade veio à tona”, denúncia.

“A denúncia da vez é no HRTM (Hospital Regional Tarcísio Maia), depois de chuvas atingir o município de Mossoró, o hospital apresentou alagamentos e diversos pontos de goteiras, e de quem é a culpa? Da falta de gestão! Pois destinei, em 2020, R$ 12 MILHÕES para REFORMAR, AMPLIAR e EQUIPAR o Tarcísio Maia e até agora a governadora não "botou" um prego na parede”, acrescenta o senador.





Styvenson acrescenta: “Revoltante! Quando não tem dinheiro, diz que não consegue fazer obras, e quando tem, não tem competência para executá-la", disse o senador Styvenson, perguntando: “Cadê os R$ 20 milhões que enviei em 2020?”, pergunta.

Os recursos

Em 2019, o senador Styvenson Valentim destinou R$ 16,5 milhões para ser investidos na compra de equipamentos e reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia, que atende a população de mais ou menos 70 cidades da região oeste do Rio Grande do Norte, Vale do Jaguaribe, no Ceará, e também Alto Sertão da paraíba.

Em 2020, quando deveria ser liberado os recursos da emenda de bancada destinada pelo senador, começou a pandemia. Ocasião, a pedido do governo, o senador retirou R$ 4 milhões dos R$ 16,5 milhões e destinou para o combate a pandemia.

Os outros R$ 12,5 milhões deveriam ter sido aplicados na reforma e compra de novos equipamentos para o hospital, o que não aconteceu até os dias atuais, conforme denuncia o senador Styvenson Valentin em suas redes sociais.