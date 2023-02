[COLUNA ESPLANADA] Diretórios estaduais do PT planejam retomar prefeituras em 2024

[COLUNA ESPLANADA] A volta de Lula da Silva ao poder no Brasil instigou os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores a planejarem a retomada de prefeituras na eleição do ano que vem, na carona da popularidade de seu líder máximo. O deputado federal José Guimarães (CE), líder do PT na Câmara, aproveitou o Carnaval para antecipar a campanha eleitoral no Estado. A meta do PT no Ceará é eleger por baixo 50 dos 184 prefeitos. E antecipou que será candidato ao Senado em 2026, em dobradinha com o atual senador Cid Gomes (PDT). O PT tem 10 ministros na Esplanada que vão trabalhar para fortalecer os diretórios em seus redutos eleitorais, entre eles Fernando Haddad (SP), Rui Costa (BA) e Wellington Dias (PI).

Olho nas prefeituras

A volta de Lula da Silva ao poder no Brasil instigou os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores a planejarem a retomada de prefeituras na eleição do ano que vem, na carona da popularidade de seu líder máximo. O deputado federal José Guimarães (CE), líder do PT na Câmara, aproveitou o Carnaval para antecipar a campanha eleitoral no Estado. A meta do PT no Ceará é eleger por baixo 50 dos 184 prefeitos. E antecipou que será candidato ao Senado em 2026, em dobradinha com o atual senador Cid Gomes (PDT). O PT tem 10 ministros na Esplanada que vão trabalhar para fortalecer os diretórios em seus redutos eleitorais, entre eles Fernando Haddad (SP), Rui Costa (BA) e Wellington Dias (PI).

Saldo da Direita

Algo ousado está no forno do mercado financeiro. Vem aí o primeiro “banco da direita” do Brasil – é mais um digital, como os outros destes tempos de internt, mas com foco nos clientes de ideologia política conservadora. Sai em março o Banco Pátria. O empreendimento é de empresários cariocas antenados com o mercado, que prometem produtos que atendam a demandas deste público.









Vem pra Caixa...

A Caixa vai desembolsar R$ 3,36 milhões para dar um upgrade em seus computadores comprados da IBM Brasil Máquinas e Serviços. É o 2º aditivo no acordo com a ... própria IBM. O contrato de “serviços de suporte técnico customizado para softwares” é o de nº 5307.01.0189.01/2021. Ou seja, é o melhor do mundo: o banco compra computadores “de última geração” e paga mais alguns milhões para melhorar o modelo.

Troca socialista

O PSB de Minas Gerais se prepara para eleger nova diretoria a partir do mês que vem. O resultado pífio dos socialistas no Estado na eleição de 2022 provocou a ira da Executiva nacional, que determinou a troca no comando. Os socialistas já não têm mais o poder da era dos ex-expoentes como Marcio de Lacerda, que já comandou BH e saiu do partido, e Julio Delgado, que não voltou à Câmara dos Deputados.

FoliaTur

A Associação Brasileira de Agências de Viagens revela que os destinos mais procurados pelos brasileiros no feriado de Carnaval foram Rio de Janeiro e Salvador, no País, e Portugal e Estados Unidos, no exterior. Para os feriados de Paixão de Cristo (7 de abril) e Tiradentes (21 de abril) os destinos mais buscados até o momento são Gramado (RS), Rio de Janeiro, São Paulo, Portugal e Argentina.

Musicalidade

O Espaço Cultural da Grota, com sede em Niterói (RJ), tenta arrecadar fundos para levar oito músicos de um conjunto de flautas doce para se apresentarem nos Estados Unidos. Os flautistas foram convidados pela organização Boston Early Music Festival para participarem de um concerto em maio. Interessados em ajudar nos custos com passagens e alimentação podem acesssar o www.ecg.org.br

# Jornalista Cristina Serra lança, dia 9 de março, "Nós, Sobreviventes do Ódio", na Travessa do Leblon (RJ). # Impostômetro de SP registrou R$ 500 bilhões em arrecadação no País. # Pesquisa do SECOVI-SP mostra que 63,6 mil imóveis foram comercializados na capital em 2022. # Estudo da Aon revela que ações voltadas para igualdade e equidade de gênero estão presentes em 74% das empresas. # MST realiza amanhã a 1ª Festa da Colheita da Soja Livre de Transgênico da Reforma Agrária Popular, no Paraná. # Mangaratiba sedia de 24 a 26 de março o I PAMPA Fest.

