RN já tem 37.828 candidatos inscritos no Sisu 2023; inscrições terminam hoje, 24. Os dados parciais foram atualizados pelo Ministério da Educação no final da tarde desta quinta-feira (23). Segundo eles, o Nordeste tem o maior número de candidatos inscritos nesta edição, com um total de 401.752. Em todo o país, mais de um milhão de candidatos já haviam se inscrito até a última atualização do Sistema. Ao todo, segundo o Ministério da Educação, eram 1.921.066 inscrições realizadas, já que cada inscrito tem direito a escolher até dois cursos. As inscrições continuam abertas até as 23h59 desta sexta-feira (24). No primeiro semestre de 2022, o processo seletivo foi encerrado com 1.054.474 inscritos.

Mais de um milhão de candidatos já estão inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2023. Os dados são desta quinta-feira (23), às 16h52, quando o sistema registrou 1.000.870 inscritos por CPF.

DADOS REGIONAIS

Nesse balanço parcial, o Nordeste seguia com o maior número de inscritos, um total de 401.752 candidatos, representando 40,1% do total de inscritos, quando observada a origem de nascimento do estudante. O Sudeste tinha 33,8% dos inscritos (338.566), seguido pela região Sul (9,5%), com 95.146; Norte (8,7%) com 86.880; e Centro-Oeste (7,9%) com 78.526.

Na tabela a seguir, consta o número de inscritos por Unidade da Federação (local de nascimento do candidato).





Fonte: SISU Gestão/dados parciais de 23/02/2023, às 16h52

SISU 2023

As inscrições para o Sisu do primeiro semestre de 2023 começaram em 16 de fevereiro e vão até as 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia 24 deste mês. Os interessados devem se inscrever pela página acessounico.mec.gov.br/sisu.

A primeira edição do Sisu 2023, que seleciona estudantes para universidades públicas, oferta mais de 226 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, 63 delas universidades federais. O Sistema disponibiliza vagas em 6.402 cursos de graduação.

Aqueles que realizaram a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtiveram nota acima de zero na prova de redação podem se inscrever no Sisu.

O resultado do processo será divulgado no dia 28 de fevereiro e o prazo para manifestar interesse na lista de espera será de 28 de fevereiro a 8 de março, conforme o edital que rege o atual processo seletivo.