Lula e Jean Paul devem discutir hoje (24) alternativas à desoneração de combustíveis

O presidente do país deverá se encontrar nesta sexta com o presidente da Petrobras. O objetivo, segundo assessores, é saber se a companhia tem como absorver parte do impacto do fim da desoneração. Editada no governo de Jair Bolsonaro (PL), a desoneração foi prorrogada por Lula (PT) no início do governo, por meio de uma medida provisória e perde a validade no dia 1º de março.