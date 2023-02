Duas vítimas do desabamento causado por ventania na zona rural de Mossoró seguem internadas no HRTM. De acordo com informações fornecidas pelas diretora geral do Hospital, Nilza Batista, um adolescente, de 13 anos, e a tia dele, Sueli Fernandes de Morais Gomes, de 41 anos, continuam internados na unidade. Os dois, assim como outros 5 membros da família, ficaram feridos após uma ventania derrubar um tipo de galpão, no Sítio São José, onde eles estavam se abrigando da forte chuva que atingiu Mossoró na quarta-feira (22). Ainda conforme a diretora, os dois estão bem. O adolescente aguarda agora uma cirurgia no fêmur, que deverá acontecer no próprio HRTM, já na próxima semana, dependendo apenas da recuperação natural do corpo dele ao primeiro procedimento, realizado no dia do ocorrido.

