Núcleo de Prática Jurídica retoma atendimento ao público nesta segunda-feira

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Universidade Potiguar (UnP), Campus Mossoró, vai retomar os atendimentos gratuitos à população na próxima segunda-feira, 27. O serviço é voltado para cidadãos com renda de até dois salários mínimos para demandas nas áreas do Direito Civil, de Família, do Consumidor, de Sucessão e Administrativo.

O serviço funcionará de forma presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Também há funcionamento no período noturno, das 17h às 20h, às terças e quartas-feiras.

Para ter acesso aos atendimentos no NPJ, os interessados podem se dirigir pessoalmente ao Campus da UnP em Mossoró ou entrar em contato via WhatsApp através do número 3323-8219. Para agilizar o atendimento, é importante que o cidadão esteja portando os documentos de identificação pessoal, comprovante de residência, carteira de trabalho e contracheque, certidão de nascimento do filho e/ou certidão de casamento.

O NPJ é composto por estudantes do curso de Direito e de Serviço Social, além de advogado, assistente social e assistentes administrativos, que realizam o atendimento e acompanhamento jurídico à população.

“Estamos em mais um ano letivo oferecendo esse serviço com o objetivo de garantir o cumprimento do direito fundamental de acesso à justiça, previsto pela Constituição Federal. Principalmente para cidadãos que não têm recursos financeiros”, destaca a coordenadora do Núcleo, professora Eduarda Vale.

SERVIÇO

Atendimentos Núcleo da Prática Jurídica

Segunda a sexta-feira

9h às 12h e 14h às 17h

Terça e quarta-feira

17h às 20h