Primeira edição do Sisu 2023 registrou mais de 1 milhão de inscritos

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2023 foi encerrado com 1.073.024 inscritos por CPF. Os dados finais foram apurados logo após as 23h59 desta sexta-feira, 24, quando as inscrições foram finalizadas.

Ao todo foram registradas 2.062.815 inscrições, isso porque cada inscrito tem direito a escolher até dois cursos.A edição do primeiro semestre do Sisu 2023 superou o Sisu 2022 do mesmo período, que registrou 1.054.474 inscritos. O resultado do processo será divulgado na terça-feira (28).

DADOS REGIONAIS

No balanço final, o Nordeste registrou o maior número de inscritos, com 40,1% do total, quando observada a origem de nascimento do estudante.O Sudeste fechou com 33,8% dos inscritos; seguido pela região Sul, com 9,5%; Norte, com 8,8% e Centro-Oeste, com 7,8%.

SISU 2023

O sistema de inscrições ficou aberto de 16 a 24 de fevereiro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O prazo para manifestar interesse na lista de espera será de 28 de fevereiro a 8 de março, conforme o edital que rege o atual processo seletivo.

A primeira edição do Sisu 2023, que seleciona estudantes para universidades públicas, ofertou mais de 226 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, 63 delas universidades federais.

O Sistema disponibilizou vagas em 6.402 cursos de graduação para aqueles que realizaram a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtiveram nota acima de zero na prova de redação.