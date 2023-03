Rancho da Caça conquista título do futebol na primeira edição do Circuito Esportivo Mossoroense.

A festa final do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM) teve o time do Rancho da Caça como grande protagonista. Diante de um bom público, a equipe representante da zona rural faturou o título ao vencer o Time de Guerreiros por 2 a 0, em final disputada no Estádio Municipal Leonardo Nogueira, o Nogueirão.

Com o título, o Rancho da Caça abre a lista de campeões da competição criada pela Prefeitura de Mossoró e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte Juventude (Semej). Além da disputa pelo título de campeão, o futebol também contemplou, em jogo preliminar, a definição do terceiro lugar, com o time do Jucuri superando o Chapecoense por 3 a 1.

"É uma satisfação imensa realizar uma festa como esta, dentro do estádio Nogueirão, proporcionando ao futebol amador a chance de jogar aqui, em um palco profissional. É o sonho de muitos jogar aqui, sentir essa energia e o nosso Circuito Esportivo Mossoroense proporcionou tudo isso", declarou em meio a festa da final, a secretária de Esporte, Larissa Maciel.

A competição, que teve início ainda em 2022, reuniu, além do futebol, disputas de futsal, voleibol, handebol e basquete, nas categorias masculino e feminino. O prefeito Allyson Bezerra esteve presente para acompanhar as finais e anunciou a ampliação da competição para a edição 2023.

“É o CEM em sua primeira edição. O primeiro momento em que a gente reúne várias modalidades. É um momento em que nossos jovens, tanto as meninas quanto os meninos, participaram com essas modalidades em evidência em Mossoró, nos bairros, na zona rural e também em nossos principais equipamentos, como o Ginásio Pedro Ciarlini e o Nogueirão. É a valorização desses jovens que se dedicam ao esporte e isso nos deixa muito felizes”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

O prefeito aproveitou a oportunidade para anunciar a ampliação do CEM, com a inclusão de outras modalidades para 2023.

“Nós vamos lançar em breve a segunda edição do CEM e queremos fazer isso já anunciando a ampliação, com a inclusão de outras modalidades. Queremos mais gente participando, se integrando a esse grande evento esportivo que reúne os esportistas e é a cara do esporte em Mossoró, valorizando diretamente as equipes e a juventude”, concluiu o gestor municipal.

A pretensão de ampliação do CEM também foi confirmada pela secretária Larissa Maciel, que já trabalha nesse sentido para lançar a edição 2023 da competição.

"A primeira edição do CEM deixou ainda mais margem para que façamos algo grandioso em 2023. Por isso, não apenas queremos fincar os pés com essa competição, mas também já anunciamos a ampliação do Circuito para mais modalidades. O lema do CEM diz: 'esporte para todos. É o que queremos'! Por isso, em breve, anunciaremos os detalhes da ampliação e do formato deste ano", acrescentou Larissa.

Campeões do CEM 2022:

Futsal

- Potiguar CPP II (masculino)

- Fênix (feminino)

Vôlei

- Start (masculino)

- IMV (feminino)

Handebol

- Potiguar II (masculino)

- Hand Master (feminino)

Basquete

- Buckets (masculino)

- Maria Bonita (feminino)