Churrasqueiro do Tchê continua desaparecido no estado do Maranhão

Churrasqueiro do Tchê continua desaparecido no Maranhão; família segue pedindo ajuda para encontrá-lo. Marcelo Gomes, mais conhecido como Marcelinho, está desaparecido desde o dia 21 de fevereiro. Ele viajou, juntamente com um amigo, para visitar a filha, no município de Presidente Dutra/MA. Novas informações fornecidas pela família ao MOSSORÓ HOJE dão conta que Marcelo e este amigo tiveram uma briga, por volta das 23h da terça-feira e, após isto, Marcelo teria pegado o carro e saído. O amigo contou aos familiares de Marcelo que o esperou até a quarta, mas como ele não voltou, pegou um ônibus e retornou para a cidade de Mossoró. A irmã de Marcelo também contou ao MH que a família materna da filha dele está ajudando nas buscas na cidade e vem dando todo o suporte necessário para localizá-lo.

Marcelo Gomes, mais conhecido como Marcelinho, churrasqueiro do Restaurante Tchê, continua desaparecido. Ele viajou para a cidade de Presidente Dutra, no estado do Maranhão, acompanhado de um amigo, no dia 17 de fevereiro, para visitar a filha. Na terça (21), a família perdeu o contato com ele e desde então ninguém soube mais notícias sobre o seu paradeiro.

Novas informações fornecidas pela família à reportagem do MOSSORÓ HOJE, nesta segunda (27), dão conta que Marcelo e o amigo que viajou com ele tiveram uma briga. O homem contou aos irmãos de Marcelo que os dois estavam bebendo e se desentenderam, por volta das 23h da terça-feira.

Após isto, Marcelo teria pegado o carro e saído, tendo, inclusive, deixado o celular no local. O amigo contou, ainda, que o esperou até a quarta-feira (22), mas como ele não voltou, pegou um ônibus e retornou para a cidade de Mossoró.

A irmã de Marcelo contou ao MH que outro irmão deverá ir ao Maranhão, para acompanhar as buscas mais de perto, mas explicou que a família materna da filha de Marcelo está ajudando nas buscas na cidade e dando todo o suporte necessário para localizá-lo.

Quem souber qualquer informação que possa ajudar a encontrar Marcelo, pode falar com a irmã dele, por meio do número (84) 99410-7538.