Mossoroenses terão novo contato para emergências e informações sobre o trânsito

A Prefeitura de Mossoró dispõe de um número alternativo de telefone para atendimento de emergências e informações sobre o trânsito. A medida foi tomada para melhorar a eficiência e a rapidez no atendimento aos cidadãos em circunstâncias de trânsito complicado ou acidentes.



O número alternativo 3315-5005 funciona 24 horas, todos os dias da semana. Os atendentes estarão disponíveis para fornecer informações sobre congestionamentos, obras, acidentes e quaisquer outros incidentes que possam afetar o tráfego na cidade. Além disso, o serviço também poderá ser acionado em casos de emergência, como acidentes de trânsito, com o objetivo de agilizar o atendimento das equipes de resgate.



Diretor-executivo de Mobilidade, Luís Correia ressalta a importância de todos os cidadãos terem o novo número salvo em seus telefones, para que possam acionar o serviço sempre que necessário. “O 156 é um número de extrema importância, para quando o cidadão precisar de um serviço referente à fiscalização. Ele pode entrar em contato, porém, caso não tenha conseguido pelo 156, temos uma alternativa que é o número 3315-5005. Portanto, é de fundamental importância o usuário ter esse número”, frisou. A medida é mais uma iniciativa para garantir a segurança e a fluidez do trânsito na cidade.

É importante lembrar que o número de emergência tradicional, 156, continuará funcionando normalmente para atender chamados e outras emergências também relacionadas ao trânsito.



Com a implementação do número alternativo, a Prefeitura pretende ampliar a qualidade do atendimento aos cidadãos. A iniciativa também faz parte de um conjunto de medidas para melhorar a mobilidade urbana na cidade, tornando-a mais segura e eficiente para todos.