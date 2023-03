Sistema de Seleção Unificada divulga resultados do primeiro semestre de 2023. Por volta da meia noite desta terça-feira (28), os estudantes inscritos começaram a ter acesso às listas com os nomes dos aprovados, que estão disponíveis na página do Sisu. Nesta edição, o Sisu teve 1.073.024 inscritos por CPF. Os aprovados terão entre os dias 2 e 8 de março para realizarem as inscrições nas universidades para as quais foram selecionados. Já aqueles que não foram convocados neste primeiro momento, poderão manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 28 de fevereiro a 8 de março, podendo escolher concorrer na 1ª ou na 2º opção de curso indicada na inscrição.

O Ministério da Educação divulgou, nesta terça-feira (28), os resultados dos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 1º semestre de 2023. Por volta da meia noite, os estudantes inscritos começaram a ter acesso às listas com os nomes dos aprovados.

O resultado pode ser conferido AQUI.

Nesta edição, o Sisu teve 1.073.024 inscritos por CPF, com um total de 2.062.815 inscrições, visto que cada inscrito tem direito a escolher até dois cursos. As inscrições foram encerradas na sexta-feira (24). A edição do primeiro semestre do Sisu 2023 superou o Sisu 2022 do mesmo período, que registrou 1.054.474 inscritos.

No balanço final, o Nordeste registrou o maior número de inscritos, com 40,1% do total, quando observada a origem de nascimento do estudante. O Sudeste fechou com 33,8% dos inscritos; seguido pela região Sul, com 9,5%; Norte, com 8,8% e Centro-Oeste, com 7,8%.

Os aprovados terão entre os dias 2 e 8 de março para realizarem as inscrições nas universidades para as quais foram selecionados.

Já aqueles que não foram convocados neste primeiro momento, poderão manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 28 de fevereiro a 8 de março, podendo escolher concorrer na 1ª ou na 2º opção de curso indicada na inscrição.