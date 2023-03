Inscrições no Programa Universidade Para Todos estão abertas até a próxima sexta-feira, 3. Os interessados devem se inscrever por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Do total de 288.112 mil bolsas concedidas neste semestre, 209.758 mil são integrais e destinadas aos estudantes que comprovarem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Já para concorrer a uma das 78.354 mil parciais (50% do valor da mensalidade do curso), é necessário atestar a renda de até três salários mínimos.

Estão abertas, a partir desta terça-feira (28), as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni). Mais de 288 mil bolsas serão disponibilizadas na primeira edição de 2023 do processo seletivo do Ministério da Educação (MEC).

Os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até a sexta-feira (3) para efetivar o cadastro.

Do total de 288.112 mil bolsas concedidas neste semestre, 209.758 mil são integrais e destinadas aos estudantes que comprovarem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Já para concorrer a uma das 78.354 mil parciais (50% do valor da mensalidade do curso), é necessário atestar a renda de até três salários mínimos.



É fundamental para a participação em processos seletivos do MEC, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que também é um dos pré-requisitos no caso do Prouni.

O candidato precisa ter realizado, pelo menos, uma das duas últimas edições do Exame, sem ser na condição de treineiro; alcançado, no mínimo, a média de 450 pontos nas notas das cinco provas e não ter tirado zero na redação.

Como o Prouni é destinado ao público que busca sua primeira graduação em nível superior, outra exigência é a de que o interessado não possua diploma. As demais condições necessárias para participar do certame podem ser conferidas no edital do processo seletivo, que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

CHAMADAS

O Prouni é dividido em duas chamadas sucessivas. Após o fim do período de inscrições, o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de março. A partir desse mesmo dia, os pré-selecionados deverão comprovar as informações disponibilizadas no ato da inscrição, até 16 de março. Já o resultado da segunda convocação estará disponível no dia 21 de março, sendo seguido, novamente, pela fase de comprovação das informações, que terminará em 30 de março.

LISTA DE ESPERA

Para participar da lista, o candidato precisa, obrigatoriamente, confirmar seu interesse no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, nos dias 5 e 6 de abril. O resultado estará disponível para consulta no dia 10 de abril e a documentação deverá ser entregue pelo candidato, conforme as orientações de sua respectiva Instituição de Ensino Superior, entre 10 e 19 de abril.

COMO FAZER

A inscrição, gratuita, deve ser realizada exclusivamente pela internet, na página do Prouni. Ao iniciar, o candidato será direcionado para a página do gov.br e deverá efetuar seu cadastro, preenchendo todas as informações solicitadas. Caso já possua cadastro, basta digitar CPF e senha. Em seguida, é necessário preencher os dados do formulário de inscrição e selecionar as opções de curso.

CLASSIFICAÇÃO

A pré-seleção dos inscritos ocorrerá de acordo com a classificação, que observará o limite das bolsas disponibilizadas por curso, turno e local de oferta da instituição, bem como por modalidade de concorrência, conforme indicado no ato da inscrição. Deverá ser obedecida a ordem decrescente dentro de cada modalidade de concorrência e suas subdivisões.

- Professor da rede pública de ensino, exclusivamente, para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição ou não de bolsista.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial ou sem a condição de bolsista.

Prouni – o Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do Programa é o estudante sem diploma de nível superior. Em contrapartida, é oferecida a isenção de tributos às instituições que aderem ao Programa.