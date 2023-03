Governo federal decide mudar distribuição de dividendos da Petrobras

Em reunião realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta terça-feira (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu, com sua equipe mudar a forma de distribuição de dividendos da Petrobras



Segundo a decisão do governo tomada na reunião, a Petrobras não vai mais seguir a política de distribuição de dividendos adotada durante o governo Bolsonaro.

À época, quase a totalidade dos lucros das empresa era distribuída para seus acionistas, principalmente o Tesouro Nacional.

Na avaliação do ministro Alexandre Silveira, por uma questão eleitoral, o governo tirou tributos da gasolina, que financiavam programas sociais, e, para tapar o buraco nas contas públicas, aumentou o repasse de dividendos para o Tesouro.

A ideia é que seja mantida uma distribuição dentro das regras de mercado, mas deixando uma parcela importante para investimentos, principalmente, na área de transição energética e também para a empresa cumprir sua função social.



Com informações G1