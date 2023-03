Buscas por Marcelo Gomes são direcionadas para a região de Sobral, no Ceará. O Tchê Restaurante, onde o churrasqueiro trabalha, confirmou que o veículo dele esteve na cidade cearense por volta das 20h da quarta-feira (22). No mesmo horário, o amigo que havia viajado ao Maranhão com Marcelo estava na rodoviária de Teresina/PI, aguardando um ônibus para retornar à Mossoró, o que comprova a versão que ele havia dado sobre Marcelo ter saído de carro, após uma discussão entre os dois, o deixando no local. Agora, as buscas estão voltadas para a região de Sobral e os familiares e amigos seguem pedindo que continuem compartilhando o desaparecimento de Marcelo e que avisem sobre qualquer notícia que possa levar ao seu paradeiro, por meio do número (84) 99410-7538, da irmã dele.

O caso do desaparecimento do apodiense Marcelo Gomes, churrasqueiro do Tchê Restaurante, teve uma reviravolta nesta terça-feira (28), após o restaurante divulgar uma nota informando que o carro dele foi visto na cidade de Sobral, no Ceará.

A equipe Tchê confirmou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que fontes seguras, que estão ajudando nas buscas, apontaram que o carro de Marcelo estava na cidade, por volta das 20h da quarta-feira (22).

Diante desta nova informação, as buscas por Marcelo agora serão direcionadas para aquela região, bem como para as vias que ele poderia ter seguido para retornar à cidade de Mossoró.

O restaurante também informou que, no mesmo horário em que o veículo foi visto no CE, o amigo que havia viajado ao Maranhão com Marcelo estava na rodoviária de Teresina/PI, aguardando um ônibus para retornar à Mossoró.



O fato comprova a versão que o rapaz havia dado sobre Marcelo ter saído de carro, após uma discussão entre os dois, o deixando no Maranhão.

Os familiares e amigos seguem pedindo que continuem compartilhando o desaparecimento de Marcelo e que avisem sobre qualquer notícia que possa levar ao seu paradeiro, por meio do número (84) 99410-7538, da irmã dele.