[COLUNA ESPLANADA] Clima de eleições municipais já começa a tomar conta de Brasília

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2023 - Nº 3557

Largada para 2024

Mal passou a eleição presidencial e Brasília começou a respirar o clima do pleito municipal que acontece daqui a 19 meses. Há articulações nas Executivas dos partidos. Mas uma das principais é escancarada e contrapõe dois caciques. O senador Renan Calheiros (MDB) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas). Adversários figadais em Alagoas, seus redutos eleitorais, travam uma velada batalha pela conquista de aliados locais. Renan saiu na frente, e forte. O MDB estadual conseguiu filiar nos últimos meses prefeitos e potenciais candidatos do Progressistas (partido de Lira) e União Brasil. Dos 102 municípios alagoanos, prefeitos de pelo menos 68 cidades já fecharam com Renan. Lira corre o risco de ficar com poucos cabos eleitorais para sua tentativa de reeleição – ou eleição para o Governo – em 2026.

Riscos eleitorais

O prefeito de BH, Fuad Noman (PSD) não pode viajar para missão no exterior porque está sem vice e assim dá vitrine ao presidente da Câmara, Gabriel Azevendo (sem partido), que já se lançou à sucessão. Em São Paulo, o ex-presidente do PSDB e ex-senador José Aníbal amargou derrota com 7.692 para deputado, mesmo com R$ 2 milhões para campanha, e caiu em desgraça na tentativa de se candidatar à Prefeitura.

Vereadora x resorts

Uma vereadora tornou-se a esperança dos moradores de Pirenópolis (GO) na luta para preservar a cidade turística. Ynaê Curado tenta barrar o novo Plano Diretor que libera resorts no modelo timeshare (unidades compartilhadas). A ausência de estudos de impacto ambiental e de trânsito, e de audiências públicas, levaram o caso à Justiça, que mandou parar tudo. Gusttavo Lima é um dos investidores que prometem hotel.

Ocupando.. espaço

A nova rodada da Paraná Pesquisas mostrou ontem que todos, a se confirmar esse cenário para março de 2024, os partidos de centro e esquerda terão de sentar à mesa com o deputado federal Guilherme Boulos. A pesquisa mostra liderança com folga na estimulada contra Haddad e Eduardo Bolsonaro. O único que hoje o assusta é o apresentador de TV Datena, que apareceu colado nele. Confira índices no nosso site.









Fertilizante$

O senador Laércio Oliveira (PSD-SE) apresentou um PL que visa estimular a ampliação da produção de fertilizantes no Brasil, com a escassez diante da Guerra Rússia x Ucrânia. O Brasil ainda importa 85% do produto usado nas lavouras, e muito disso vem do país asiático. “As medidas se apoiam em três pilares: diminuir a dependência externa, melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos”, diz Laércio.

Concessão premiada

O Governo do Rio de Janeiro ganhou um prêmio da Bolsa de Valores (B3) pelo projeto de concessão da Cedae, que rendeu bilhões aos cofres do Estado e garantiu R$ 32 bi em investimentos vindouros. À frente da equipe que coordenou a concessão está o secretário-executivo da Casa Civil, Nicola Miccione. A B3 destacou a investidores que o modelo é exemplo a ser seguido por outros Estados que projetam concessões do tipo.

ESPLANADEIRA

# Aliansce Sonae + brMalls promove, até o dia 12, projeto EmpoderaEla. # Embracon firma parceria com Sem Parar e oferece benefícios para 7 milhões de clientes. # Nuclear Communication ocorre dia 14, na Casa Firjan, em Botafogo com participação do deputado Julio Lopes. # Prefeitura de Guarulhos (SP) em parceria Guarupass entrega 167 ônibus para transporte público. # Encontro Charuteiro, da JAMM Cigar, acontece dia 7 em Salvador (BA). # Relatório ESG Sob Tensão, do Thomson Reuters Institute, estima que mercado de créditos de carbono vai chegar US$ 50 bi em 2030.

Colaboraram Carolina Freitas, Danielle Souza e Izânio Façanha (charge)