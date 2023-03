Farda do Tchê usada por Marcelo Gomes é encontrada em hotel na cidade de Sobral/CE. A informação foi confirmada por Veridiana Barros, prima de Marcelo, na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo ela, o churrasqueiro saiu do Santa Clara Hotel ontem (28), deixando a camisa de trabalho. Ao verificarem as câmeras, também foi possível constatar que o carro de Marcelo passou três dias estacionado em frente ao local. A prima afirmou acreditar que Marcelo possa estar em surto ou crise de ansiedade e, por este motivo, não tenha entrado em contato com os familiares. Pede que continuem compartilhando o pedido de ajuda, para que ele possa ser encontrado o mais breve possível. Informações: (84) 99410-7538.

FOTO: REPRODUÇÃO