[COLUNA ESPLANADA] Deputado deseja instalar a CPI das Americanas em Brasília

CPI das Americanas?

Os sócios majoritários das Americanas estão longe de ver seus problemas acabarem com o escândalo financeiro que destronou a marca da empresa do topo da boa gestão. Agora a crise atravessou o saldo bancário e chegou a Brasília. O deputado federal André Ribeiro (Progressistas-MA), o André Fufuca, começou a passar a lista entre os pares para instalar a CPI das Americanas. É que o grupo pegou quase R$ 2 bilhões de empréstimo no BNDES. Embora o bancão de fomento já tenha cobrado R$ 1,4 bilhão de fiadores, que pagaram a conta, o deputado quer saber se há banco oficial da União nessa fiança. E só uma CPI teria respaldo para demandar. O parlamentar não quis informar quantas assinaturas já conseguiu desde ontem, mas a liderança do aliado Republicanos, com forte bancada, orientou os deputados a assinarem o pedido.









Digam que fico

Após avisar à família e ao PL que poderia embarcar no último dia 26 de para o Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro adiou mais uma vez seu retorno ao Brasil. Ele não quer mesmo voltar, com medo de ser preso num dos inquéritos que responde no STF e na PF. Bolsonaro vai renovar seu visto como turista e terá, assim, mais três meses para permanecer legalmente nos Estados Unidos. A fuga para a Itália não está descartada.

Barbeiragem na pista

O presidente do PT Paraná, deputado estadual Arilson Chioratto, controlava a Frente Parlamentar do Pedágio e reuniu-se com o ministro dos Transportes, Renan Filho, combinando alterações no edital de concessão de rodovias lançado em 2022. O petista levou uma invertida regimental quando os deputados da bancada do governador Ratinho Junior (42 de 54) protocolaram uma nova Frente e o excluíram da direção.

Susto no app

Os Correios passaram um susto há dias com informes na praça de que o seu aplicativo para mobile teria sido hackeado. Conferido, não passou de uma “vulnerabilidade na plataforma Meu Correios”, segundo a estatal, que já foi corrigida. A empresa tem vivido tensos dias, após um presidente interino exonerar das funções todos os servidores da Corregedoria. O PT voltou com saudade do poder no comando da estatal bilionária.

No Xadrez do Poder

A cada dia mais o cerco judicial se fecha aos soldados da PMDF no front e ao ex-secretário de Segurança Anderson Torres, preso em Brasília como um dos principais agentes omissos da bandalheira do dia 8 de janeiro na Esplanada. Ele está angustiado porque achava que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o livraria da prisão ontem. O MP Federal soltou parecer concordando com a manutenção da prisão.

Mais fertilizante$

O senador Laércio Oliveira (Progressistas-SE) conversou sobre a importância do estímulo à produção de fertilizantes no Brasil com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. No dia seguinte, Alckmin anunciou a instalação do Conselho de Fertilizantes e Nutrição de Plantas. Ele defendeu a produção de fertilizantes e a redução do preço do gás.

ESPLANADEIRA

