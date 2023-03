RN terá 1.404 vagas disponíveis no Fundo de Financiamento Estudantil . Em todo o país, a primeira edição de 2023 do Fies irá disponibilizar 67.301 vagas, em 1.389 instituições privadas de ensino superior. As inscrições começarão na próxima terça-feira (7) e vão até o dia 10 de março. Os resultados serão divulgados em 14 de março. Para se inscrever no Fies, o candidato deverá ter participado do Enem, a partir da edição de 2010, e ter obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

Os interessados em pleitear uma vaga do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já podem consultar a oferta de vagas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Na primeira edição de 2023, serão disponibilizadas 67.301 vagas, em 1.389 instituições privadas de ensino superior. Somente para o Rio Grande do Norte, são 1.404 vagas.

As inscrições começarão na próxima terça-feira (7) e vão até o dia 10 de março. Os resultados serão divulgados em 14 de março.

Para se inscrever no Fies, o candidato deverá ter participado do Enem, a partir da edição de 2010, e ter obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

Vagas disponíveis – no portal Acesso Único, ao clicar no botão “Consultar oferta de vagas”, são exibidas as vagas disponíveis por estado, município, curso e instituição de ensino superior.

Fies - o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que visa conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao Programa.