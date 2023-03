Estudantes têm até às 23h59 desta sexta (3) para garantirem as inscrições no Prouni. Gratuita, a inscrição deve ser realizada exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, por meio do login da conta gov.br – o sistema de serviços digitais do Governo Federal. Das 288.112 mil bolsas concedidas neste semestre, 209.758 mil são integrais e 78.354 mil parciais (50% do valor da mensalidade do curso). Para participar, o candidato precisa ter feito, pelo menos, uma das duas últimas edições do Enem, sem ser na condição de treineiro, ter tirado nota acima de zero na redação e alcançado a média de 450 pontos nas notas das cinco provas. Outra exigência é a de não possuir diploma de graduação em nível superior.

O prazo de inscrição para a primeira edição de 2023 do Programa Universidade para Todos (Prouni) termina nesta sexta-feira (3), às 23h59, horário oficial de Brasília. Essa é a última oportunidade para concorrer a uma das mais de 288 mil bolsas, integrais e parciais, disponibilizadas pelo programa do Ministério da Educação (MEC).

A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, por meio do login da conta gov.br – o sistema de serviços digitais do Governo Federal.

Das 288.112 mil bolsas concedidas neste semestre, 209.758 mil são integrais e 78.354 mil parciais (50% do valor da mensalidade do curso).

Para participar, o candidato precisa ter feito, pelo menos, uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sem ser na condição de treineiro, ter tirado nota acima de zero na redação e alcançado a média de 450 pontos nas notas das cinco provas. Outra exigência é a de não possuir diploma de graduação em nível superior.

Próximos passos – o Prouni é dividido em duas chamadas sucessivas. Após o fim do período de inscrições, o resultado da primeira convocação será divulgado no dia 7 de março.

A partir desse mesmo dia, os pré-selecionados deverão comprovar as informações disponibilizadas no ato da inscrição, com prazo até 16 de março. Já o resultado da segunda chamada estará disponível no dia 21 de março, sendo seguido, novamente, pela fase de comprovação de dados, que vai até 30 de março.

Classificação – a pré-seleção dos inscritos ocorrerá de acordo com a classificação, que observará o limite das bolsas disponibilizadas por curso, turno e local de oferta da instituição, bem como por modalidade de concorrência, conforme indicado no ato da inscrição. Deverá ser obedecida a ordem decrescente dentro de cada modalidade de concorrência e suas subdivisões.

- Professor da rede pública de ensino, exclusivamente, para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição ou não de bolsista.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral.

- Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial ou sem a condição de bolsista.

Prouni – o Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do Programa é o estudante sem diploma de nível superior. Em contrapartida, é oferecida a isenção de tributos às instituições que aderem ao Programa.