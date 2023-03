Polícia Civil prende suspeito de ter assassinado tatuador em fevereiro, no bairro Boa Vista.O homem, de 22 anos, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, foi preso nesta segunda-feira (6), pela equipe da DHPP. Ele é suspeito de ter matado a tiros Ariel Ribeiro Dantas, no dia 7 de fevereiro de 2023, em frente a um supermercado da rua Francisco Sólon. Com o suspeito os policiais também encontraram um revólver de calibre 38; munições de pistola 9 milímetros; uma balança de precisão; cerca de 700 gramas de maconha; embalagens plásticas; uma motocicleta da marca Honda, de modelo XRE, a qual possivelmente foi utilizada na prática do homicídio, além das roupas utilizadas pelo suspeito no dia do crime.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PCRN