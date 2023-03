[COLUNA ESPLANADA] PT culpa Davi Alcolumbre por indicação do Ministro das Comunicações

[COLUNA ESPLANADA] O União Brasil e o Governo inteiro já têm a quem culpar pela sucessão de encrencas na ficha do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que balança no cargo: o padrinho é o senador Davi Alcolumbre (UB-AP). Expoentes do PT têm lembrado aos ministros palacianos que a chance dada pelo presidente Lula a Alcolumbre daria B.O.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2023 - Nº 3562

Peso da culpa

O União Brasil e o Governo inteiro já têm a quem culpar pela sucessão de encrencas na ficha do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que balança no cargo: o padrinho é o senador Davi Alcolumbre (UB-AP). Expoentes do PT têm lembrado aos ministros palacianos que a chance dada pelo presidente Lula a Alcolumbre daria B.O.

Vale quanto?

Fazendeiros que leram aqui a nota sobre o projeto da Vale de criar um parque eco num cinturão verde em Brumadinho (MG) reclamam que a mineradora subvaloriza a oferta pelas terras. Na praça, hoje, 1 hectare (10.000 m2) é negociado a R$ 300 mil naquela região, rica em fontes e vegetação. A Vale oferece menos que a metade disso. A região é valorizada por ter muitas chácaras e ser próxima de BH.

O Consultor

Mais longevo inquilino da Lava Jato na cadeia, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral saiu cheio de projetos da cela. Quer ser consultor de comunicação e marketing - e já existem grandes empresários interessados nos serviços, discretamente. A despeito da ficha corrida, Cabral ajudou muita, muita gente nestes anos todos, em diferentes segmentos. Não só na política - onde a maioria vira as costas para ex-presidiários - e tem o respeito de uma classe alta abastada e que abre portas.









Apoio jurídico

A ala bolsonarista que sobreviveu às urnas na Câmara dos Deputados já tem point em Brasília. Um grupo a priori de 30 tem se reunido na casa da advogada Karina Kufa no Lago Sul. Primeira advogada do então deputado Jair Bolsonaro, Kufa conquistou o clã e um séquito de parlamentares após ganhar ações no TRE e TSE para o ex-presidente.

Pacato cidadão

Comissários da Azul Linhas Aéreas tiveram trabalho ontem para convencer um pacato senhorzinho a alterar seu assento da janela no corredor da saída de emergência. A regra da ANAC proíbe maiores de 60 anos de viajar neste corredor. O passageiro da poltrona 14 A no voo 2780 BH-Brasilia era o deputado federal Patrus Ananias (PT-MG), 71 anos, ex-ministro do Bolsa Família de Lula I. Após alguns pedidos, ele aceitou trocar de lugar.

Brasília-Caracas

A reativação das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, determinada pelo presidente Lula da Silva logo no 1° dia de Governo animou grandes empresários brasileiros. Já se articula o envio de uma missão comercial a Caracas a fim de explorar as possibilidades de negócios que se anunciam. O comércio bilateral já alcançou a marca de US$ 6 bilhões anuais. No Governo Bolsonaro, por questões ideológicas (dos dois lados!) caiu para menos de US$ 1 bilhão.

ESPLANADEIRA

# O acadêmico e deputado federal Paulo Fernando Melo palestra sobre vida e obra de Enéas Carneiro no Instituto Histórico Geográfico de Brasília dia 13. # CASA&VIDEO promove hoje ação de mini-salão de beleza, demonstração de produtos e brindes. # Oliveira Trust fechou 2022 com receita bruta de R$ 241 milhões. # Diageo anuncia nova fábrica em Itaitinga, no Ceará # Sem Parar aumentou em 90% presença em postos de combustíveis de Brasília. # Pesquisa da BrandLoyalty: quase 70% dos brasileiros gastam mais em estabelecimentos com programas de fidelidade.

Colaboraram Carolina Freitas, Danielle Souza e Izânio Façanha (charge)