Edital do concurso da UERN deve ser lançado ainda no primeiro semestre de 2023. A Comissão Central de Concurso Público da universidade esteve reunida para retomar as discussões para a realização do certame. Isabel Amaral, presidente da Comissão, informou que a próxima etapa se configurará nos trâmites para escolha da empresa que será responsável pela organização do certame. O último concurso público realizado pela Uern ocorreu em 2016. O certame contou com mais de 12 mil inscritos. O concurso de 2016 ofereceu 116 vagas, no entanto ao longo do período de validade do certame foram convocados mais de 500 servidores, entre professores e técnicos-administrativos.

A Comissão Central de Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargos vagos de Docente, de Técnico de Nível Superior, Agente Técnico Administrativo, Agente Técnico Especializado, Instrutor de Língua de Sinais, Tradutor e Intérprete de Línguas e Instrutor Musical da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) se reuniu para retomar as discussões para a realização do certame.

O encontro aconteceu na sexta-feira (03), após o resultado final do processo de remoção interna de docentes. A expectativa é que o edital do concurso público seja lançado no primeiro semestre deste ano.

Isabel Amaral, presidente da Comissão, informou que a próxima etapa se configurará nos trâmites para escolha da empresa que será responsável pela organização do certame.

Segundo ela, para além de uma grande responsabilidade é também uma alegria conduzir o processo de trabalho para a realização do concurso público.

“A Comissão tem consciência que nosso trabalho vai além da construção de um certame, estamos lidando com sonhos dos candidatos e seus familiares e também com o fortalecimento da nossa Universidade. Por isso, todos os esforços estão sendo ofertados para termos um excelente concurso”, afirma.

O último concurso público realizado pela Uern ocorreu em 2016. O certame contou com mais de 12 mil inscritos. O concurso de 2016 ofereceu 116 vagas, no entanto ao longo do período de validade do certame foram convocados mais de 500 servidores, entre professores e técnicos-administrativos.