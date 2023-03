SESAP anula "orientação" do HRTM e libera exames de tomografia na oncologia

Com o tomógrafo quebrado, a direção do Hospital Regional Tarcísio Maia havia recomendado, sexta-feira passada (10) que os pacientes fossem levados para fazer tomografias em Pau dos Ferros ou Natal, para só então serem atendidos na unidade. A SESAP emitiu outra nota durante o final de semana informando que os exames seriam realizados na Liga do Câncer, em Mossoró. 15 pacientes pacientes precisaram do exame.