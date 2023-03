Suspeito de tentativa de homicídio no município de Luís Gomes é preso pela Polícia Civil. De acordo com o delegado Hércules Freitas, Caio César Morais Macedo, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (14). Contra ele, existia um mandado de prisão preventiva, por suspeita de participação em tentativa de homicídio contra Rian Vieira Honorat, de 21 anos. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2023. Caio ainda é suspeito de integrar uma facção criminosa com atuação no RN. Após preso, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

Policiais civis da 77ª Delegacia, do município de Luís Gomes, no Rio Grande do Norte, prenderam Caio César Morais Macedo, de 22 anos.

A prisão aconteceu nesta terça-feira (14). De acordo com o delegado Hércules Freitas, contra o homem, existia um mandado de prisão preventiva, por suspeita de participação em tentativa de homicídio contra Rian Vieira Honorat, de 21 anos.

O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2023. Além de Caio César, outros suspeitos continuam sendo investigados . Há indícios de que o preso integra uma organização criminosa de origem paulista, com atuação no RN.

Após preso, Caio foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça