Menina de 12 anos é arrastada para terreno baldio e violentada, em Areia Branca

Um crime de estupro de vulnerável foi registrado no município de Areia Branca. O caso aconteceu na sexta-feira (17), mas só veio ao conhecimento da imprensa nesta segunda-feira (20).

A vítima é uma menina de apenas 12 anos. Ela foi arrastada para um terreno baldio e violentada. As informações foram confirmadas à reportagem do MOSSORÓ HOJE pelo delegado Raphael Laboissiere, titular da delegacia do município.

Segundo informações da Polícia Civil, a menina havia saído de casa para ir à padaria, como fazia frequentemente. Em determinado momento, o agressor a abordou dizendo que tinha um recado para ela. Quando ela se distraiu, ele a agarrou e a levou para o terreno baldio.

Ainda segundo o delegado, chegando no local ele a agrediu com um cipó e a obrigou a manter relações sexuais com ele. No final dos atos de violência ele não autorizou que ela pegasse a roupa, dando a própria cueca pra ela usar e ir embora.

O Delegado Rafael afirmou que a polícia civil já sabe quem foi o autor do crime. Trata-se de um viciado em drogas, já bastante conhecido na cidade.

Disse, ainda, que já foi requisitada perícia para constatar a materialidade. E que a equipe vai realizar diligências para realizar a prisão do agressor.