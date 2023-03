Criminosos tentam atear fogo em UBS do município de Caraúbas. O crime foi registrado no início da madrugada desta quarta-feira (22), na UBS Sebastião Ferreira de Oliveira, no Alto São Severino. De acordo com informações da Polícia Militar, que chegou logo em seguida ao local, os criminosos não tiveram sucesso, devido ao solo úmido e ao tempo chuvoso que estava no município. Um galão de combustível vazio foi encontrado no local. O suspeito conseguiu fugir.

FOTO: CEDIDA