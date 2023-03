Dupla é presa com coquetéis molotov no Alto de São Manoel, em Mossoró. Tiago Nascimento da Silva e Expedito da Costa Melo Neto foram presos na madrugada desta quarta-feira (22), na comunidade do Pirrichil. Os dois são suspeitos por organização criminosa e de participarem dos ataques criminosos que estão acontecendo na cidade e em todo o RN desde a terça-feira (14). Além do material inflamável, a Polícia também encontrou dinheiro fracionado com a dupla. Tiago, que se encontrava foragido da Justiça, tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Ele e Expedito da Costa foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Policiais civis da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), com apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (22), Tiago Nascimento da Silva e Expedito da Costa Melo Neto.

Os dois são suspeitos por organização criminosa e foram presos na comunidade do Pirrichil, no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró.

Com eles, foram encontrados e apreendidos: material inflamável, na forma de coquetel Molotov, e dinheiro fracionado.

Tiago Nascimento, que se encontrava foragido da Justiça, tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Ele e Expedito da Costa foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil fazem parte da força-tarefa do Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de conter os ataques provenientes das organizações criminosas que atuam no estado.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.