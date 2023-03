Casal é baleado quando entregava lanches em Apodi; homem morre e mulher fica ferida

O casal, identificado como Antônio Victor e Alessandra Dantas, era proprietário de uma lanchonete. De acordo com o Delegado Paulo Nilo, as informações que se tem é que, na noite desta terça-feira (21), eles teriam recebido uma encomenda e ao se aproximarem para fazer a entrega, no bairro Cohab, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Antônio foi alvejado com apenas um tiro e morreu no local. Alessandra sofreu três disparos de raspão e foi socorrida. A polícia ainda não tem informações sobre motivação do crime e nem sobre sua autoria.