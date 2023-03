Câmara de Areia Branca é alvo de ataques a tiros e homem é preso com material inflamável

Segundo a Polícia Militar, foram escutados 6 disparos de arma de fogo. Pelo menos três tiros atingiram a vidraça da porta do prédio. Esse é o segundo ataque a tiros registrado na sede do legislativo em quatro dias. O primeiro foi na madrugada de sábado (18).Ainda na noite de ontem, uma ação rápida da Polícia Militar de Areia Branca, resultou na detenção de um homem com uma garrafa contendo gasolina nas proximidades da Igreja Católica, por volta das 22h30. A polícia investiga se o homem detido tem alguma ligação com outros incêndios criminosos que ocorreram no município.