Trio especializado em furto de fios de cobre é preso pela Polícia Civil em Areia Branca

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 42ª Delegacia de Polícia, sediada em Areia Branca, deflagrou, na tarde desta segunda-feira (22), a terceira fase da "Operação Electrons", que teve como alvo uma organização criminosa especializada em furto de cabos elétricos de alta tensão. Três homens foram presos no município de Areia Branca.

O trio preso hoje, já causou prejuízos enormes na região da Costa Branca. O furto de cabos da rede elétrica provoca transtornos no fornecimento de energia para as unidades consumidoras, e tem colocado em risco o funcionamento de unidades de saúde, estações de agua, empresas de vários segmentos e empreendimentos turísticos.



Na ocasião, foram presos, por força de mandados de prisão preventiva, Pedro Marques Soares de Souza, conhecido como "Pedrinho do Metro", de 23 anos; Isaque Ferreira da Costa, conhecido como "Isaque da Sucata", de 32 anos; e Adones Rebouças de Lima, conhecido como "Barra", de 30 anos. Todos estavam em suas residências e não resistiram à prisão. Na delegacia, os suspeitos negaram as participações, mesmo diante das provas apuradas pela Polícia Civil.



Os três homens foram levados para a sede da 42ª DP onde foram elaborados procedimentos policiais. Eles foram encaminhados à presença de um médico legista, no ITEP – Instituto Técnico e Científico de Perícia, que atestou sobre os exames de corpo delito. Após exames, eles foram conduzidos para a Cadeia Pública de Mossoró, onde estão custodiados e à disposição da Justiça.



A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.