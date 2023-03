Padre Sátiro: ‘Certeza que não vai faltar ajuda’ para construir memorial de Santa Luzia

O padre Sátiro Cavalcante Dantas gostou da idéia de resgatar o projeto do memorial futuro santuário de Santa Luzia em Mossoró. A proposta foi resgatada pelo presidente da Câmara de Mossoró, vereador Lawrence Amorim, pensando no fortalecimento da economia através da fé e devoção a Santa Luzia, que atrai milhares de fiés a Mossoró todo ano período de 3 a 13 de dezembro. O mesmo já ocorre em cidades como Juazeiro do Norte (CE), Santa Cruz (RN) e mais recentemente São Miguel (RN).

Um conjunto de entidades e instituições culturais, encabeçadas pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (Acjus), produzirá documento oficial, em apoio à ideia da construção do memorial posterior Santuário de Santa Luzia, em Mossoró, para envio às autoridades competentes. A ideia foi resgatada pelo presidente da Câmara de Mossoró, vereador Lawrence Amorim, pensando no fortalecimento da economia através do turismo religioso, assim como já ocorre em Santa Cruz, Patu, São Miguel e Juazeiro do Norte (CE).

O anúncio foi feito em reunião do projeto “Pensando Mossoró”, na noite desta quinta-feira (23), no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques, sede da Acjus, no conjunto Abolição 2.

Realizado nas últimas quintas-feiras do mês, o “Pensando Mossoró” reúne em roda de conversa dois convidados por vez, em discussão de temas de relevância para Mossoró, com membros da Acjus e de outras academias culturais.

Na edição de hoje, o presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim (Solidariedade), foi convidado para discorrer sobre a proposta do memorial posterior santuário de Santa Luzia. Por iniciativa dele, a Câmara Municipal de Mossoró resgatou o debate, sem definir o local. A idéia original previa a construção de memorial na Serra Mossoró-RN.

O outro convidado foi o promotor de Justiça Hermínio Perez Júnior, titular da 18ª Promotoria de Justiça. Ele abordou o tema de acessibilidade e mobilidade urbana, no contexto da ocupação irregular de calçadas no centro da cidade. Perez é autor de ação judicial nessa seara. Já existe sentença judicial determinando que a Prefeitura de Mossoró adote as medidas necessárias para organizar o comércio no Centro da cidade. Sobre o assunto, a Prefeitura informou que projetou e espera efetivar a ampliação do Mercado Público Central, construindo uma área para acomodar os camelôs.

A construção do memorial/santuário de Santa Luzia está associado a organização do comércio no Centro de Mossoró. Espera-se que, com o advento do memorial/santuário, Mossoró passe a receber um grande fluxo de visitantes, assim como já acontece na cidade de Juazeiro do Norte, com a imagem de Padin Ciço, a cidade de Santa Cruz, com a imagem de Santa Rita de Cássia, e São Miguel, com o memorial e possível santuário de Frei Damião. Como Santa Luzia tem infinitamente mais devotos do que Padin Ciço, Santa Rita e Frei Damião.

Turismo religioso

Ao destacar a importância do memorial/santuário de Santa Luzia para a fé e a economia, Lawrence Amorim defendeu pensar o projeto com pé no chão e responsabilidade, a fim de buscar meios necessários para concretizar o projeto, tanto do ponto de vista ambiental, econômico, Social e religioso.

Para Lauwrence Amorim, “o primeiro passo é discutir com a sociedade. Fizemos contato com a Diocese e ampliaremos o debate, com audiência pública na Câmara, em abril. Depois, temos que pensar no projeto, local e orçamento, e buscar união da classe política e da sociedade, a fim de tentar recursos dos tesouros nacional, estadual, municipal”, disse o vereador.

Padre Sátiro: ‘Certeza que não vai faltar ajuda’

Participante da reunião, membro da Acjus, o padre Sátiro Cavalcante Dantas lembrou do santuário do Lima, em Patu, e da estátua Frei Damião, em São Miguel, construído, segundo ele, com apoio da sociedade. “Então, com o Santuário de Santa Luzia, tenho certeza que não vai faltar gente para ajudar”, afirmou.

O presidente da Acjus, Wellington Barreto, assegurou apoio de 10 a 12 academias à ideia. “No passado recente, houve descrédito com esse projeto, pela forma como foi encaminhado. Mas como o presidente Lawrence está buscando encaminhar, é a forma correta. Vamos abraçar essa causa”, assegurou.

Outros presentes, como o empresário Elviro Rebouças, somaram-se à causa. Também na reunião, o vereador Edson Carlos (Cidadania) reiterou apoio à ideia, e o presidente da Frente Integrada do Movimento Comunitário, José Maria da Silva, reforçou o aval à proposta. Une-os, em comum, os benefícios para Mossoró advindos do memorial e futuro santuário de Santa Luzia.