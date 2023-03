Preso de justiça é assassinado a tiros na área de casa, no município de Itaú. Francisco Romário da Silva Brito, de 31 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (23), no bairro Parabólica. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima cumpria pena em semiaberto, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e havia se mudado para a cidade há poucos meses. Os suspeitos acessaram a casa dela através de um terreno baldio que tem na parte de trás, a encontraram na área e a alvejaram. Francisco ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele, que era natural de Janduís, chegou a ser acusado de envolvimento no homicídio do ex-vice prefeito do município, Walter Martins Veras, mas foi absolvido em júri popular realizado em 2022. A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime.

FOTO: REPRODUÇÃO