Forças de segurança já prenderam 192 suspeitos de quase 300 ataques no RN

Sequência de ataques começaram no dia 14, o dia mais violento do período, levando terror em setores vitais de serviços públicos, como transportes, educação e saúde. A reação das forças de seguranças do Estado em conjunto com as forças de segurança nacional, resultou na prisão de 192 suspeitos, até o início da manhã deste domingo. Neste sábado, dia 25, não foi registrado ataque em nenhuma cidade do Rio Grande do Norte. As forças de segurança continuam mobilizadas em todo o RN.

Depois de 10 dias de ataques, o estado do Rio Grande do Norte não registrou nenhum ato de violência nesta sexta-feira (24), segundo governo do estado.

Neste sábado (25), balanço parcial das forças de segurança que atuam para combater a organização criminosa aponta que 192 suspeitos foram presos.

Desses, 22 foram no âmbito da Operação Normandia e 15 da Operação Sentinela, que investigam tráfico de drogas e assassinatos de policiais na região de Natal.

Também teve casos que o suspeito reagiu atirando na polícia e terminou abatido. E casos, de suspeitos que fugiram para outros estados, foram localizados e também presos.

Ainda conforme o secretário estadual de Defesa Social e Segurança Pública, Coronel Araújo, o trabalho procurando outros suspeitos de ordenar ataques continua.

Ao todo foram registrados 298 ataques em cerca de 30 cidades da Grande Natal, Seridó, região Salineira e Mossoró, paralisando serviços de saúde, transportes públicos e educação.

A maioria deles aconteceram na terça-feira (14), quando os atos de violência começaram no Rio Grande do Norte. Naquela data, foram 104 ataques.

Nos dias seguintes foram registrados 68 (quarta-feira) e 57 (16).

As forças de segurança do Rio Grande do Norte se organizaram e chegaram reforços nacional. O número de ataques reduziu dia a dia, até este sábado, dia 25, que não registrou ocorrência.

ATAQUES CRIMINOSOS NO RN (Casos consumados e tentados)

• Terça-feira (14): 104 ataques

• Quarta-feira (15): 68 ataques

• Quinta-feira (16): 57 ataques

• Sexta-feira (17): 29 ataques

• Sábado (18): 17 ataques

• Domingo (19): 7 ataques

• Segunda (20): 10 ataques

• Terça (21): 8 ataques

• Quarta (22): 2 ataques

• Quinta (23): 3 ataques

• Sexta (24): 1 ataque

• Sábado (25): 0 ataque

No trabalho das forças de segurança para coibir os ataques, que continua, já foram apreendidas 43 armas de fogo, 148 artefatos explosivos e 33 galões de combustíveis.

De acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Pública, também foram apreendidos dinheiro, drogas e munições. Produtos de furto foram recuperados.

Onda de violência

Desde o dia 14 de março, ações orquestradas por facções criminosas causam terror à população, com incêndios e tiros contra prédios públicos, veículos, comércio e até residências. As ações são uma retaliação às condições dos presídios, indicam investigações da polícia.

A custódia de presos está entre os motivos apontados pelos criminosos para a série de ataques no estado.

BALANÇO DAS AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

192 suspeitos presos* (sendo 6 adolescentes, 19 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 2 tornozelados com grande quantidade de drogas)

44 armas de fogo apreendidas

6 simulacros de arma de fogo apreendidos

149 artefatos explosivos apreendidos

34 galões de combustíveis apreendidos

14 motos apreendidas

2 carros apreendidos

Dinheiro apreendido

Drogas apreendidas

Munições apreendidas

Produtos de furto recuperados

*Dos 192 suspeitos presos, 22 foram na "Operação Normandia" e 15 na "Operação Sentinela"

Apoio financeiro

Os ataques trouxeram o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Rio Grande do Norte. Na ocasião, ele anunciou a destinação de R$ 100 milhões, do que ele classificou com o dinheiro novo, para investir na estruturação dos presídios, viaturas, armas e também delegacias e batalhões.

Lei fraca

Os 192 presos por espalhar terror no Rio Grande do Norte, mesmo que fique provado tecnicamente, não podem ser enquadrados como terroristas. O máximo que vão responder são por crimes que as penas somadas não chega a 8 anos de prisão. No caso de serem enquadrados na Lei anti terrorismo, poderiam pegar de 12 a 30 anos de prisão.

O senador Styvenson Valentin reclama que o projeto de lei de sua autoria se encontra tramitando no Senado desde 2021, aguardando aprovação das comissões e do Plenário, que prevê enquadrar quem pratica este tipo de ato terrorista como terrorismo e, assim, a Justiça pode aplicar uma pena adequada.

O senador explicou que legislação atual anti terror só enquadra como terrorismo, quando o ato é praticado por interesses religiosos, de xenofobia ou discriminação de raça. Na preposição do senador, cometer ataques terroristas para beneficiar facção criminosa passa também a ser considerado terrorismo.