Caraubense e paraibano são mortos a tiros em Governador Dix Sept Rosado

A Polícia Civil e o Instituto Técnico-científico de Perícia foram acionados pela Polícia Militar de Governador Dix Sept Rosado, na tarde deste domingo, dia 26 de março de 2023, para uma ocorrência de duplo homicídio na área urbana do município.

Os primeiros relatos apontam que três homens num veículo mataram a tiros o caraubense Josivan Inocêncio da Silva, conhecido por o Van Gambia, de 49 anos, e depois o paraibano André Alves da Costa Braga, de 24 anos.

A Polícia Militar foi chamada e quando chegou ao local, os assassinos já haviam fugido. Acionaram a Polícia Civil e o ITEP, de Mossoró, para periciar o local da ocorrência e remover os corpos para exames e identificação oficial.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Governador Dix Sept Rosado, com apoio pericial do ITEP, relatório da Delegacia de Plantão de Mossoró e, também, com apoio importante dos policiais militares que estão lotados no destacamento local.