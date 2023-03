Líder de facção criminosa e mandante de ataques em Areia Branca morre em confronto com a polícia. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27), em Natal. Ao ser abordado por policiais da 42ª Delegacia de Polícia e da DEICOR, o suspeito, identificado como Reinaldo Ruan da Silva, de 27 anos, também conhecido como “Monstro” ou "Ruan Ruela", reagiu e acabou sendo alvejado durante a troca de tiros com as forças policiais. A ação aconteceu no âmbito da "Operação Agere pro Viribus”, deflagrada em todo o estado, para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, contra integrantes da organização criminosa que vem praticando ataques no Rio Grande do Norte desde o dia 14 de março. De acordo com o delegado Raphael Laboissiere, titular da DP de Areia Branca, Ruan era mandante dos ataques que aconteceram na cidade de Areia Branca, bem como de diversos homicídios, como o duplo homicídio ocorrido na festa dos ursos no início do ano.

FOTO: REPRODUÇÃO