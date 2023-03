Operação resultou nas prisões de 72 suspeitos de envolvimento em ataques criminosos no RN. O número de presos na "Operação Agere pro Viribus" foi atualizado no final da noite desta segunda-feira (27). Ao todo, desde o inícios das ações das forças de segurança no estado, para repressão e combate de membros da facção responsável pelos ataques, 283 suspeitos já foram presos ou detidos (visto que seis deles são menores). Até o último boletim atualizado, enviado pela Secretaria de Segurança Pública, por volta das 18h de ontem, o RN não havia registrado mais nenhum ataque criminoso.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte atualizou, no final da noite desta segunda-feira (27), o número de presos na "Operação Agere pro Viribus", deflagrada nas primeiras horas do dia.

A ação, que teve por objetivo cumprir mandados de prisão em todo o Rio Grande do Norte, contou com o apoio da Polícia Militar, do Instituto Técnico-Científico de Perícia, da Secretaria de Administração Penitenciária e da Polícia Rodoviária Federal.

Ao todo, 72 prisões de suspeitos associados a uma facção criminosa envolvida nos atos de vandalismo que têm sido orquestrados na capital potiguar e no interior do estado, foram efetuadas. Dois suspeitos foram feridos em confronto nos municípios de Extremoz e Pendências, socorridos, mas não resistiram. Armas e drogas também foram apreendidas.

A operação cumpriu mandados de prisão nos municípios de Natal, Apodi, Mossoró, Extremoz, Goininha, Tangará, Tibau do Sul, Várzea, Macau, Pendências, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Parnamirim e entre outras cidades.

BALANÇO DAS AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

Ao todo, desde o inícios das ações das forças de segurança no estado, para repressão e combate de membros da facção responsável pelos ataques, 283 suspeitos já foram presos ou detidos (visto que seis deles são menores).

Além dos presos, também foram apreendidos:

44 armas de fogo apreendidas

6 simulacros de arma de fogo apreendidos

149 artefatos explosivos apreendidos

34 galões de combustíveis apreendidos

14 motos apreendidas

2 carros apreendidos

Dinheiro apreendido

Drogas apreendidas

Munições apreendidas

Produtos de furto recuperados