O Projeto de Lei 05/2022, de autoria do vereador Tony Fernandes, já aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Mossoró, prevê a arrecadação de tampinhas plásticas, para envio à empresas de reciclagem e a entidades previamente cadastradas pela Prefeitura. Essas organizações então devolvem o valor na forma de ração para animais e de cadeira de rodas e de banho para pessoas com deficiência. Em vídeo publicado em mídias sociais, no final de semana, Tony anunciou que, em breve, anunciará os pontos de coleta. Até lá, pede que as pessoas comecem a guardar as tampinhas.