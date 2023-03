[COLUNA ESPLANADA] A despeito do adiamento da visita do presidente Lula da Silva à China, os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista circularam como autoridades no país asiático, junto a executivos da J&F Holding, que controlam, e entraram sem entraves na Embaixada do Brasil em Pequim com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A presença foi polêmica. Maiores vendedores de proteína animal do mundo, os Batista diversificaram desta vez e fizeram rodadas de negociação sobre exportação de minério de ferro e manganês, conta fonte da Coluna em Xangai. Em julho do ano passado, seu grupo comprou a produção da VALE em Minas do Mato Grosso do Sul. Também incluíram produção de celulose às mesas.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2023 - Nº 3577

Mineração e carne

A despeito do adiamento da visita do presidente Lula da Silva à China, os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista circularam como autoridades no país asiático, junto a executivos da J&F Holding, que controlam, e entraram sem entraves na Embaixada do Brasil em Pequim com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A presença foi polêmica. Maiores vendedores de proteína animal do mundo, os Batista diversificaram desta vez e fizeram rodadas de negociação sobre exportação de minério de ferro e manganês, conta fonte da Coluna em Xangai. Em julho do ano passado, seu grupo comprou a produção da VALE em Minas do Mato Grosso do Sul. Também incluíram produção de celulose às mesas.

Na pista

O presidente da ALERJ, Rodrigo Bacellar, pode estar de malas prontas de saída do Partido Liberal para o União Brasil. Ele recebeu convite para assumir o comando do União no Estado do Rio de Janeiro. Bacellar foi alvo do seu próprio partido na disputa pela presidência do parlamento. Na ocasião, o PL armou motim contra ele e chegou a lançar candidato para enfrentá-lo. Mas recuou diante da gafe.

Cartolas

Após muitos anos, o tradicional Gama não chegou às finais do Campeonato do DF. Curiosidade: Os quatro semifinalistas da competição são comandados por empresários ligados à política. O Brasiliense tem como homem-forte o ex-senador Luiz Estevão. Seu adversário, o Capital, é comandado por Godofredo Gonçalves Filho, professor e suplente da ex-senadora Flávia Arruda em 2022. Na outra chave está o Paranoá, que tem o grupo Fields, de publicidade, como principal investidor. O adversário é o Real Brasília, do Luiz Felipe Belmonte, marido da deputada distrital Paula Belmonte.





Bolo

Processo no TCU em que o deputado Ricardo Salles (PL-SP) é citado completa seis meses hoje sem andamento. É a representação 026.951/2020-7, que analisa supostas irregularidades de Salles na recomposição da Comissão de Ética do MMA. Dia 29 de setembro de 2022, foi sorteado novo ministro-relator, Augusto Sherman. Até sua aposentadoria em agosto, o relator foi o ministro-substituto André Luís de Carvalho.

Brasil na vitrine

O Turismo no Brasil retoma números positivos em 2023, segundo dados passados pela Embratur à Coluna. Apenas em janeiro e fevereiro, o País recebeu mais de 1,5 milhão de viajantes estrangeiros registrados como turistas nos postos da Polícia Federal em portos e aeroportos. Esse é o maior registro no período dos últimos cinco anos. Esses viajantes gastaram mais de US$ 1,1 bilhão por aqui.

Golpe na telinha

A TV Record Bahia demitiu três jornalistas acusados de desviar R$ 800 mil de doação para tratamento de saúde de uma criança – que acabou morrendo sem a medicação. O líder do trio era um apresentador que comprou uma BMW e chegou a furar uma blitz da PM há poucos meses.

