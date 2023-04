[COLUNA ESPLANADA] Deputados reagem a possível recolhimento de armas não cadastradas

[COLUNA ESPLANADA] A revelação da Coluna de que há estudo no Ministério da Justiça para desarmar a população mobilizou parte da bancada da direita na Câmara. Há uma ideia de recolher armas adquiridas a partir de 2019 e não cadastradas na Polícia Federal – e outro plano de pagar indenização simbólica pela entrega voluntária. Por ora tudo oficioso. Defensores do direito adquirido no Governo de Jair Bolsonaro – que provocou explosão de venda de armas a colecionadores e caçadores no Brasil – parlamentares da bancada da bala reagiram. O deputado Fernando Máximo (União-RO) espalha pelo whatsapp a colegas um texto em que pede apoio para o contraponto no debate: “Venho, encarecidamente, pedir seu apoio ao Requerimento de Criação da Frente Parlamentar de Proteção aos CACs e Clubes de Tiro”. E manda link para assinatura no site da Casa.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2023 - Nº 3579

Do coldre

A revelação da Coluna de que há estudo no Ministério da Justiça para desarmar a população mobilizou parte da bancada da direita na Câmara. Há uma ideia de recolher armas adquiridas a partir de 2019 e não cadastradas na Polícia Federal – e outro plano de pagar indenização simbólica pela entrega voluntária. Por ora tudo oficioso. Defensores do direito adquirido no Governo de Jair Bolsonaro – que provocou explosão de venda de armas a colecionadores e caçadores no Brasil – parlamentares da bancada da bala reagiram. O deputado Fernando Máximo (União-RO) espalha pelo whatsapp a colegas um texto em que pede apoio para o contraponto no debate: “Venho, encarecidamente, pedir seu apoio ao Requerimento de Criação da Frente Parlamentar de Proteção aos CACs e Clubes de Tiro”. E manda link para assinatura no site da Casa.





Que abacaxi!

A influencer Marcela Porto, conhecida pelo nome artístico de Mulher Abacaxi, filiou-se na quarta-feira ao PDT em Maricá (RJ) e sonha em concorrer à Presidência da República um dia pelo partido. O evento aconteceu na Câmara Municipal da cidade. Leonel Brizola e João Goulart ficariam orgulhosos.

Mesão eleitoral

Pela quantidade de gente que ele juntou num restaurante chique no setor de clubes sul em Brasília, na noite de quarta-feira, o senador Marcelo Castro (MDB) está em pré-campanha para o Governo do Piauí. Mais de 500 pessoas convidadas – a grande maioria de prefeitos do Estado reduto eleitoral – compareceram para o buffet pago pelo parlamentar.

La Famiglia

Os deputados Carlos Zarattini (PT-SP) e Júlia Zanatta (PL-SC) discutiram feio na Comissão de Relações Exteriores. Amparada pelo regimento, ela requereu comandar o Grupo de Amizade Brasil - Itália. Mas Zarattini quer presidi-lo pela quarta vez e perdeu a vez pela regra de início de Legislatura. O petista partiu para cima da novata e aos berros de “fascista, extremista, radical” e não quer abrir mão. Segue o baile, mas com um agravante: o embaixador italiano não quer se reunir com eles.

Fumacinha branca

O diretor da Anvisa, Barra Torres, afirmou na TV que vai discutir a regulamentação do cigarro eletrônico ainda em 2023. Os dispositivos eletrônicos para fumar estão proibidos. Porém mais de 2 milhões de brasileiros adultos consomem produtos contrabandeados. Cresce na agência a ideia de que uma regulamentação que estabeleça regras sobre o que pode e o que não pode ser comercializado é caminho melhor para proteger a saúde da população do que a proibição que vigora desde 2009.

Tributária-social

O “Manifesto por uma Reforma Tributária 3S: Saudável - Solidária - Sustentável” foi entregue aos relatores, os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Reginaldo Lopes (PT-MG). As propostas de um conjunta de ONGs incluem medidas para combater a desigualdade social, como aumentar os impostos de produtos prejudiciais à saúde e meio ambiente, e tornar mais progressiva a carga tributária sobre renda e patrimônio.

ESPLANADEIRA

# Vivianne Fair lança financiamento coletivo do livro "O legado do dragão" (@autoravivifair). # ENS e IESS lançam cursos gratuitos de curta duração sobre saúde suplementar. # Evento da Abradep em Brasília discute temas como golpismo e fake news em tribunais. # A dermatologista Lilian Delorenze participa do Congresso AMWC Mônaco. # Fabio Rizental apresenta “Noites de Minas”, dia 6 de Abril, no Teatro Brigitte Blair. # Américas Shopping e grupo G.A.R.R.A promovem, dia 2 de abril, campanha de adoção de animais.

