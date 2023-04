Dupla é presa em operação contra tráfico de drogas em Governador Dix-Sept Rosado. Wilson Martins Borges e Matheus Victor, foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (31), e autuados por posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, e associação para o tráfico. Mandado de busca e apreensão foram cumpridos na residência do primeiro, onde foram apreendidas uma escopeta de calibre .12, seis munições de mesmo calibre, um revólver de calibre .38, 30 munições de igual calibre, uma pedra de “crack” com cerca de onze gramas, três porções de maconha, embalagens plásticas, balanças de precisão e dinheiro fracionado. O trabalho contou com as participações de policiais civis da região e também do cão farejador Toby.

A polícia civil de Governador Dix-Sept Rosado deflagrou, nesta sexta-feira (31), uma operação com o intuito de combater o tráfico de drogas no município. O trabalho contou com as participações de policiais civis da região e também do cão farejador Toby.

Durante as diligências, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na residência de Wilson Martins Borges.

Ao todo, foram encontrados e apreendidos: uma escopeta de calibre .12, seis munições de mesmo calibre, um revólver de calibre .38, 30 munições de igual calibre, uma pedra de “crack” com cerca de onze gramas, três porções de maconha, embalagens plásticas, balanças de precisão e dinheiro fracionado.

De acordo com informações do Delegado Rafael Arraes, Wilson Martins Borges era o responsável pelo tráfico local e monitorava toda a movimentação da rua até a chegada em sua casa. No local, havia uma pequena abertura utilizada por eles para vender os entorpecentes durante a madrugada.

Já um homem identificado como Matheus Victor, atuava como comparsa e segurança de Wilson, além de despachar drogas para ele. Ele ficava armado fazendo a segurança do local durante toda a madrugada, visto que Wilson já havia sofrido um atentado há alguns anos, na sua antiga residência.

Wilson e Matheus, foram presos em flagrante e autuados por posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A atuação da Polícia Civil contou com apoio de equipes da 2ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Mossoró, da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Mossoró (DEAM/Mossoró), e da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Mossoró (DPCA/Mossoró).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.