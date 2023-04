Estudantes do IFRN/Apodi conquistam prêmios de programas internacionais

Estudantes do IFRN campus Apodi se destacam e conquistam prêmios de programas internacionais. Somente neste ano de 2023, cinco deles foram selecionados em projetos desenvolvidos pela Embaixada do Estados Unidos no Brasil e pela AFS Global STEM Academies. No primeiro caso, as alunas Maria Júlia Silveira Sena de Moura, Ana Beatriz Alves de Almeida, Lanna Rebeca Câmara Noronha e Ana Luiza Targino Bandeira, dos cursos de Química e Agropecuária, propuseram um projeto voltado para a acessibilidade dentro de atividades agropecuárias. Na fase final, as estudantes irão apresentar o projeto em Brasília; já Pedro Víctor Maia Lima [FOTO A DIREITA], que finalizou o 2º ano Ensino Médio Integrado no curso de Química, foi selecionado para representar o Rio Grande do Norte em um intercâmbio no Egito.

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte sempre foi orgulho para o estado, com alunos se destacando e conquistando inúmeros prêmios em projetos e programas nacionais e internacionais.

Com os estudantes do Campus Apodi não seria diferente. Somente neste ano de 2023, cinco deles foram selecionados em projetos desenvolvidos pela Embaixada do Estados Unidos no Brasil e pela AFS Global STEM Academies.

No primeiro caso, as alunas Maria Júlia Silveira Sena de Moura, Ana Beatriz Alves de Almeida, Lanna Rebeca Câmara Noronha e Ana Luiza Targino Bandeira, dos cursos de Química e Agropecuária, foram selecionadas para o Programa Power4Girls.

Iniciativa da Embaixada e do Consulados dos Estados Unidos, em parceria com o Instituto Glória e apoio da rede CONIF, o programa é destinado a alunos de instituições da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de todo o país.

O objetivo é buscar solucionar de forma criativa um problema na área de acessibilidade e inclusão, visando impactar positivamente a comunidade, cidade, estado ou o país.

Orientadas pelo servidor Eric Queiroz, a equipe Inclusão100Limites propôs um projeto voltado para a acessibilidade dentro de atividades agropecuárias. Na fase final, as estudantes irão apresentar o projeto em Brasília.

Ao todo, oitenta alunas do ensino médio da rede pública de ensino de todas as partes do Brasil foram selecionadas para participar, entre abril e setembro de 2023, do programa Power4Girls – Empower to Lead!.

O programa tem foco no empoderamento de meninas por meio de estratégias voltadas para o empreendedorismo, inovação, criatividade e liderança.

ESTUDANTE É SELECIONADO PARA INTERC MBIO NO EGITO

Também neste ano, o estudante Pedro Víctor Maia Lima, que finalizou o 2º ano Ensino Médio Integrado no curso de Química, foi selecionado para representar o Rio Grande do Norte em um intercâmbio no Egito.

O programa AFS Global STEM Academies selecionou estudantes de países como Brasil, México, Bélgica, Índia e Alemanha, para participar do intercâmbio. Além de Pedro Victor, outros 15 estudantes do país foram selecionados. Mais de 6000 mil jovens concorreram a uma das vagas.

O intercâmbio, em sua forma presencial, ocorrerá entre 19 de julho a 16 de agosto. Já em sua forma online, durará 12 semanas, tendo sido iniciado no dia 25 de março.

Esta é a segunda vez que o campus Apodi envia um aluno para intercâmbio por meio do AFS Global STEM. Em 2022, o aluno Hamilton Cristyan representou o oeste potiguar também no Egito.

Para a Assessoria de Relações Internacionais do campus, a interiorização das ações de internacionalização dentro do IFRN têm sido um fator muito positivo, levando os alunos da instituição não só a conhecer, mas também a aproveitar as oportunidades que estão chegando em nossa região.