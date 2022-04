Estudante do IFRN Apodi é aprovado com bolsa integral para intercâmbio no Egito

Hamilton Cristyan Lima de Noronha, de 16 anos, estudante do 2º ano do Ensino Médio Integrado no curso de Informática do IFRN de Apodi, foi selecionado para uma bolsa integral de intercâmbio e irá representar o oeste potiguar no Egito.

O estudante concorreu com jovens de países como Brasil, México, Bélgica, Índia e Alemanha, a uma das vagas do programa de intercâmbio AFS Global STEM Academies, cujo resultado foi divulgado na sexta-feira (25).

Hamilton é orientando do grupo de pesquisa NULIC (Núcleo de Linguagens e Códigos), sendo bolsista do projeto de extensão "Entrelínguas".

“Antes de ser aprovado, acreditava que seria uma conquista distante, porém não foi motivo para eu desistir. Continuei, persisti e consegui! Fico muito feliz com minha conquista, me sinto realizado”, disse o estudante.

O jovem participará de formações online com duração de doze semanas, que serão realizadas pelo AFS em parceria com o Centro de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia.

Logo após, de 21 de julho a 21 de agosto, o aluno seguirá em intercâmbio para o Egito, onde será acomodado em casa de família egípcia e terá a oportunidade de aprender árabe.

O AFS Global STEM Academies é um programa que garante bolsas integrais de intercâmbio para jovens que buscam desenvolver habilidades STEM, conhecimento e resolução de problemas atuais, como problemas relacionados à mudanças climáticas, por exemplo, foco do programa no Egito, onde Cristyan realizará seu intercâmbio.

O programa foi divulgado pela Assessoria de Relações Internacionais (ARI) do IFRN e repassado pelos Assessores de Relações Internacionais de cada campus, que orientaram os alunos que desejaram participar da seleção. No caso do Campus Apodi é a professora Wigna Guerra.

Outros estudantes interessados em oportunidades de intercâmbio podem procurar a ARI para conhecer as opções disponíveis e como participar.