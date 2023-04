Jovem do bairro Lagoa do Mato é morto a tiros no bairro Ouro Negro, em Mossoró

A vítima é Antônio Maykon Moreira da Silva, de 20 anos, que estava sendo procurado pela Justiça desde o dia 24 de março passado. O local foi isolado pela Polícia Militar e o corpo removido para exames na sede do ITEP. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O jovem Antônio Maykon Moreira da Silva, de 20 anos, residente no bairro Belo Horizonte (Lagoa do Mato), foi assassinado a tiros durante a tarde deste sábado, dia 1º de abril, no bairro Aeroporto (Ouro Negro), zona oeste da cidade de Mossoró-RN.

A vítima estava sendo procurado pela Justiça desde o dia 24 de março passado. No local que foi assassinado, os policiais conseguiram poucas informações sobre o ocorrido. A vítima sofreu pelo menos 4 tiros e caiu no meio da rua. Vestia calça jeans e camiseta branca.

A Polícia Militar fez o isolamento do local, para o trabalho de perícia e remoção do corpo pelo Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) e também dos policiais civis de plantão. Deste trabalho, serão produzidos relatórios e enviados a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró.

Há exatos 24 dias que a polícia não registra ocorrência desta natureza em Mossoró-RN, provavelmente em função do trabalho reforçado realizado pela polícia contra a facção criminosa que estava realizando ataques terroristas no Rio Grande do Norte.