Touro mata pecuarista na zona rural do município de Marcelino Veiira-RN

Informações dos familiares é que Raimundo Filho Conrado Fontes, de 52 anos, ex-vereador, filho do ex-prefeito Raimundo Conrado, saiu de casa para vacinar o rebanho em sua propriedade na zona rural. Ele teria conseguido separar os animais no curral e prendido o touro num mourão, mas este se soltou e o atacou. O SAMU ainda foi chamado, mas Raimundo já estava sem vida. O corpo foi examinado no ITEP, em Pau dos Ferros, e o sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira, em Marcelino Vieira.