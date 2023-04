Bombeiros com ajuda de moradores resgatam os corpos de dois pescadores no Açude do Saco

Júlio Lima de Moura, de 66 anos, e Francisco das Chagas da Silva, de 49 anos, foram surpreendidos pela correnteza da água turva e com muita vegetação e morreram afogados no Açude do Saco, neste sábado, dia 1 de abril. Os corpos só foram resgatados neste domingo, 2, depois

O Corpo de Bombeiros formou uma força tarefa para resgatar os corpos dos pescadores Júlio Lima de Moura, de 66 anos, e Francisco das Chagas da Silva, de 49 anos, das águas do Açude do Saco, localizado na região sul da cidade de Mossoró-RN.

Os dois experientes pescadores saíram para pescar no Açude do Saco neste sábado, dia 1º de abril. A informação é que um caiu na água e o outro tentou socorrer. Os dois terminaram sejam dominados pela força das águas e morreram afogados.

Um cidadão que se encontrava com os dois no local, chamou os familiares e também o Corpo de Bombeiros ao local. Entretanto, não foi possível encontrar os corpos no sábado, mesmo tendo havido muitos esforços. É que o açude é rodeado por vegetação densa.

Neste domingo, após os pescadores encontrarem os corpos, os bombeiros abriram uma trilha até o local, usando motor serra e facões. A reportagem do blog Passando na Hora, acompanhou o trabalho dos Bombeiros para resgatar os dois corpos.





Júlio Lima de Moura, de 66 anos, residente no bairro Itapetinga, teve seu corpo removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), assim como o corpo de Francisco das Chagas da Silva, Chaguinha, conhecido por Chaguinha, de 49 anos, residente no bairro Belo Horizonte.

O registro no Plantão da Polícia Civil foi assinado pelo delegado Antônio Teixeira Junior. Após os exames, os corpos dos dois pescadores foram liberados para velório e sepultamento.