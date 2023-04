[COLUNA ESPLANADA] Conselho da Petrobras tem dificuldades em definir nomes

[COLUNA ESPLANADA] O Conselho de Administração da Petrobras tem dificuldades em definir os nomes para submeter à assembleia de acionistas. Além das divergências entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da petroleira, Jean Paul Prates, os nomes indicados recebem objeções variadas e não passam sem ressalvas pelo comitê de elegibilidade. Pela primeira vez na História, o MME manda uma lista de “suplentes” na esperança de ver quem do grupo vence ao crivo. No meio do imbróglio, o bilionário Juca Abdala, maior acionista individual, volta a ser candidato ao conselho pela eleição em voto múltiplo. Apesar de seus votos serem sempre pela defesa de seus dividendos, como relatam fontes, ninguém lá dentro tem coragem de peitá-lo.

Barril (de pólvora)

Corra, Dr., Corra!

O meio advocatício de Brasília pega fogo com revelação entre portas. Um dos muitos advogados que atenderam o clã Bolsonaro descobriu escuta ambiental numa de suas salas – que não é o escritório da banca – e sumiu do Brasil. Apurou que se tratava de investigação da Polícia Federal, e o grampo teria durado pelo menos quatro meses. A novela da vida real versa sobre tráfico de influência.





Poder & PCC

Nas investigações do sequestro do senador Sergio Moro, a PF descobriu forte expansão do PCC no Ceará – em ligações com advogados renomados e até parlamentares, conforme inquérito. Há uma linha de investigação sobre rede de postos de gasolina no Estado controlados pelos criminosos e contratos de Organizações de Saúde.

Quase-lusos

O serviço de imigração português já identificou 500 mil brasileiros em seu território. Até ano passado, oficialmente, eram cerca de 250 mil, mas a alteração na legislação facilitou a legalização de quem era clandestino – embora autoridades acreditem que sejam mais. Só nas primeiras semanas da nova regra, 100 mil se registraram e outros 170 mil estão na fila para conseguir legalização até o fim deste ano.

Renans FM

A Rádio Jovem Pan voltará a ser retransmitida em Alagoas na faixa 100,7 FM. É a Rádio Correio, que pertence Renan Filho, ministro dos Transportes de Lula da Silva, e a sua esposa Renata Calheiros, conselheira do Tribunal de Contas do Estado eleita na Assembleia também com o lobby do sogro senador, Renan pai.

Caiu no Palácio

O quiprocó documental em que se meteram Armínio Fraga e a José Roberto Marinho na Ilha de Boipeba (BA), onde querem construir resort, atiçou o Governo. A Secretaria de Patrimônio da União realiza “estudo técnico aprofundado do processo” para conferir se o valida, por se tratar de área litorânea sob legislação federal. A SPU está no bojo da Casa Civil de Rui Costa, o ex-governador que... deu o aval ao empreendimento.

ESPLANADEIRA

