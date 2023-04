Polícia do RJ prende “Bibi Perigosa”, potiguar apontada como mandante dos ataques no RN. Andreza Cristina Lima Leitão foi presa neste domingo (2), quando passeava em um shopping do bairro Campo Grande, na capital do Rio de Janeiro. Ela estava refugiada no estado há quase três anos, com o nome falso de Rafaela de Freitas Carvalho. De acordo com as investigações, ela teria herdado o comando da facção do marido e lá do RJ teria ordenado as ordens para os ataques iniciados no dia 14 de março de 2023. Ela nega as acusações.

Presa neste domingo (2) na Zona Oeste do Rio, Andreza Cristina Lima Leitão, a Bibi Perigosa ou Andreza Patroa, é apontada como chefe da facção criminosa potiguar Sindicato do RN, herdada do marido, a quem tentou salvar de uma execução.

Ela estava refugiada no RJ havia quase três anos, com o nome falso de Rafaela de Freitas Carvalho. Andreza nega as acusações.

A Bibi potiguar é uma “xará” da Bibi Perigosa da Rocinha, Fabiana Escobar, que inspirou a autora Gloria Perez a criar a personagem de Juliana Paes na novela “A Força do Querer”.

Segundo as investigações, Andreza ordenou do Rio a sequência de ataques no Rio Grande do Norte. A onda de atentados começou no dia 14 e só terminou no dia 25.

Em defesa, Andreza negou ser chefe de quadrilha e disse à polícia que vivia no Rio “de mesada”.

PRISÃO

De acordo com as investigações, logo depois dos ataques de março, Bibi se abrigou no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, dominado pelo Comando Vermelho, aliado do Sindicato do RN.

Com operações policiais na localidade, Bibi foi para a Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste, sob a mesma facção.

A polícia vinha monitorando Andreza havia uma semana. Na noite de domingo, ela saiu da Vila Kennedy para passear num shopping no bairro vizinho de Campo Grande — momento que foi presa.