PCRN realizou 100 prisões em operações de combate à violência contra a mulher no mês de março

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PCRN) divulgou, nesta segunda-feira (04), o balanço das operações “Atria” e “Mulheres Seguras”, deflagradas durante o mês de março, em alusão à comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Ao todo, 100 prisões foram realizadas, relacionadas à investigação de crimes praticados contra mulheres, no contexto doméstico e familiar, e ainda crimes sexuais contra crianças, adolescentes, idosas e mulheres fora do âmbito familiar.

Além das prisões, 909 inquéritos policiais foram concluídos e remetidos à Justiça, 295 vítimas de violência foram visitadas, 84 denúncias foram apuradas, cinco armas foram apreendidas e 29 ações preventivas e pedagógicas foram realizadas em todo o estado, a fim de esclarecer dúvidas sobre as formas de violência praticadas no âmbito doméstico e/ou familiar.

A Operação “Atria” foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública; por sua vez, a Operação “Mulheres Seguras” teve coordenação do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV) da PCRN.

As ações tiveram início no dia 28/02, com encerramento no dia 31 de março, e tiveram escopos diversos (preventivo, repressivo, de inteligência e educativo), de acordo com o cronograma de ações enviado ao Ministério da Justiça e à PCRN.

A Instituição ressalta que qualquer denúncia de violência doméstica ou de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) podem ser comunicadas pelos meios oficiais: delegaciavirtual.sinesp.gov.br.