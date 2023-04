[COLUNA ESPLANADA] Trabalho conjunto entre PF e MPF no RJ segue de forma acelerada

[COLUNA ESPLANADA] A dobradinha entre Polícia Federal e MP Federal no Rio de Janeiro segue de forma acelerada. Em fevereiro, foram abertas quase uma dúzia de investigações contra deputados estaduais e federais por suspeitas de crimes eleitorais. Ministros do Palácio do Planalto foram avisados, ainda em janeiro, de que haveria “perseguição política”, numa espécie de 2º turno das proporcionais. O patrono da investigação na PF é uma figura conhecida do gabinete do ex-deputado Marcelo Freixo, o qual tem dito que o Rio de Janeiro terá dias “terríveis”. Entre portas de bancas e gabinetes parlamentares, o que se comenta é que ele deve estar sabendo algo.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2023 - Nº 3581

Um 2º turno?

A dobradinha entre Polícia Federal e MP Federal no Rio de Janeiro segue de forma acelerada. Em fevereiro, foram abertas quase uma dúzia de investigações contra deputados estaduais e federais por suspeitas de crimes eleitorais. Ministros do Palácio do Planalto foram avisados, ainda em janeiro, de que haveria “perseguição política”, numa espécie de 2º turno das proporcionais. O patrono da investigação na PF é uma figura conhecida do gabinete do ex-deputado Marcelo Freixo, o qual tem dito que o Rio de Janeiro terá dias “terríveis”. Entre portas de bancas e gabinetes parlamentares, o que se comenta é que ele deve estar sabendo algo.





Pedido de socorro

Há forte indicação em Brasília de que os fundos de pensão estão novamente aparelhados por partidos com risco de gestão temerária, que gerou bilionários déficits e rendeu a Operação Greenfield do MPF. O prejuízo é pago até hoje pelos aposentados com desconto de até 40% dos ganhos. Atentos, 13 mil aposentados entregaram ao TCU, CGU e MPF o Manifesto aos Órgãos do Governo contra interferências na Gestão.

Batalha no PL

O deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, trabalha forte dentro do PL para ser alçado a candidato de Jair Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas à Prefeitura de São Paulo. Mas há alguma resistência a seu nome. Ele repete a aliados que será a única opção viável e agregadora contra o socialista Guilherme Boulos.

Derrapagem

A Justiça deu prazo de 120 dias para que o Governo do Espírito Santo cumpra decisão de 10 anos atrás. A sentença obriga a realizar licitação para concessão de linhas de transporte intermunicipal, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. O caso do ES espelha problema que ocorre em quase todo o País. Ao menos 17 dos 27 Estados nunca fizeram licitações para conceder linhas intermunicipais como determina a Constituição de 1988

Carioca no Porto

A Carioca Engenharia foi contratada pela ICTSI Rio – subsidiária da international Container Terminal Services, Inc. – para a ampliação do cais do Porto no Rio de Janeiro. A obra, que deve ser finalizada em um ano, ampliará em quase 100 metros a extensão do cais aumentando a capacidade para receber embarcações de maior porte.

Pe$o do trigo

Os preços do trigo e da soja seguem em queda, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. A boa disponibilidade dos grãos no mercado interno contribui para este cenário. No período de um ano (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023), as reduções foram de 3% e 14%, respectivamente. De janeiro a fevereiro deste ano, a redução foi de 3%, com o valor da tonelada ficando em R$ 2.760.

